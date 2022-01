Weggis LU – 31-jähriger Velofahrer stirbt nach Kollision mit Auto

In Weggis LU ist es am Freitag zu einem tödlichen Velounfall mit einem 31-jährigen Velofahrer gekommen.

An Silvester verstarb ein 31-jähriger Velofahrer bei einem Verkehrsunfall in Weggis, wie die Luzerner Polizei am Samstagmittag bekannt gibt. Der Mann prallte kurz nach 14 Uhr am Freitag in ein Auto, das abbiegen wollte. Ein weiterer Radfahrer wurde leicht verletzt.