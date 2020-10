Der Mann schildert seinen Fall der ESBK (Eidgenössische Spielekommission), doch die will den Fall nicht untersuchen, weil sie «keine Fehler seitens des Casinos entdecken konnte», wie es zunächst in einer Mail hiess.

Ein vom Spielwahn getriebener 31-jähriger Brite sieht eine Verletzung der Sorgfaltspflicht im Casino Zürich. Er hatte in zwei Nächten im Jahr 2019 insgesamt mehrere Millionen Franken verspielt, wie die «NZZ am Sonntag» (Artikel kostenpflichtig) berichtet. Nach seiner ersten grossen Verlustnacht im Januar, wollte es der Brite in einer zweiten Spielnacht im August besser machen. Er bittet seinen Client Relationship Manager nach eigenen Angaben, ihn nach einem Jetonwechsel von 300’000 Franken nicht mehr spielen zu lassen. Trotzdem fegt er in dieser Nacht sein ganzes Jetonkonto leer – 1,5 Millionen Franken, wie es im Bericht weiter heisst.