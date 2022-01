Luzerner Kriminalgericht – 31-Jähriger würgt und vergewaltigt Ex-Freundin – Mehr als sechs Jahre Haft

Der aus Brasilien stammende Mann habe seine ehemalige Partnerin in der Nacht auf den 12. April 2018 in der Küche bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Für die Frau bestand dabei Lebensgefahr.

Der aus Brasilien stammende Mann leidet an einer dissozialen Persönlichkeitsstörung mit zusätzlichen psychopathischen Zügen.

Ein 31-jähriger Mann wurde vom Luzerner Kriminalgericht für versuchte (eventual-)vorsätzliche Tötung, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung verurteilt. Der aus Brasilien stammende Mann habe seine ehemalige Partnerin in der Nacht auf den 12. April 2018 in der Küche bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Laut des begründeten Urteils des Luzerner Kriminalgerichts bestand für die Frau eine stark erhöhte Lebensgefahr.

Wohnungsschlüssel weggenommen und vergewaltigt

Nachdem die Frau wieder bei Bewusstsein war, rang der Mann ihr das Versprechen ab, niemandem etwas zu erzählen. Er drohte ihr und machte ihr klar, er sei fähig, sie zu töten. Nach dem Vorfall in der Küche begab sich der Mann nach eigenen Angaben ins Schlafzimmer. Dort ist es erneut zu einem Streit gekommen. Der Mann warf die Frau zu Boden. Trotz Aufforderung der Frau verliess er die Wohnung nicht. Als sie die Wohnung verlassen wollte, nahm der Mann den Wohnungsschlüssel an sich. Nach einem erneuten Handgemenge ging er ins Bett.

Wie der Mann an der Gerichtsverhandlung aussagte, wollte er sich später mit Sex mit seiner Ex-Partnerin versöhnen. Laut dem Urteil des Gerichts war diese Versöhnung jedoch eine Vergewaltigung. Die Frau habe ihrem Ex-Freund mehrfach deutlich zu verstehen gegeben, dass sie keinen Geschlechtsverkehr wollte. Der Mann gab in der Gerichtsverhandlung zu, dass sie zuerst «Nein» sagte. Danach ist es jedoch trotzdem zum Geschlechtsverkehr gekommen. Der 31-Jährige finde, wenn man sich liebe, sei es normal, dass man Geschlechtsverkehr habe, auch wenn die andere Person dies nicht möchte.

Auch die eigene Tochter verletzt

Der Verteidiger betonte an der Verhandlung, dass das Opfer den Geschlechtsverkehr über sich ergehen liess. Der Mann sagte bei den Einvernahmen auch aus, dass sie oft einvernehmlich harten Sex mit Schlägen und Würgen hatten. So auch an besagtem Abend. Später habe er jedoch die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zugegeben.