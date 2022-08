Luxus-Problem: 31 Spieler für nur 2 Wettbewerbe – wird bei YB jetzt ausgemistet? 

Es war knapp, sehr knapp! Die Berner Young Boys scheiterten am Donnerstagabend in der Qualifikation zur Conference League erst im Penaltyschiessen. Mit Fabian Lustenberger, Donat Rhudhani und Kastriot Imeri trafen gleich drei Berner Schützen den Kasten nicht. Goalie David von Ballmoos meinte nach Spielschluss: «Jeder ist enttäuscht. Es gibt eine ziemliche Leere.» Nun steht YB ohne Europacup, aber dafür mit einem Luxuskader da.

Auf dem Transfermarkt war der mehrfache Schweizer Meister in diesem Sommer nämlich sehr aktiv. Trotz einiger Abgänge wie denjenigen von Siebatcheu und Kanga sassen in den bisherigen Spielen immer zahlreiche Stars auf der Bank. Gegen Anderlecht waren dies am Donnerstag zu Spielbeginn Fabian Lustenberger, Loris Benito, Kastriot Imeri, Vincent Sierro, Nicolas Moumie Ngamaleu, Donat Rhudani und Alexandre Jankewitz – viele davon ehemalige oder aktive Nationalspieler.

YB-Wicky will keine Kaderprognose tätigen

YB hat nun also definitiv ein Luxus-Problem. 31 Spieler stehen derzeit im Kader der Berner, die wohl mit einem Platz in Europa gerechnet haben. Nun stellt sich die grosse Frage: Wird YB noch einige grosse Namen abgeben? Der Kader war schon vor Saisonbeginn gross – doch schon damals, mit der Europacup-Quali vor der Brust, meinte Trainer Wicky: «Ich kann nicht alle zufriedenstellen. Wichtig ist, dass die Spieler, die nicht beginnen, so bereit sind, dass sie ihre Leistung bringen können. Wir haben so viele Spieler und jeder Spieler ist wichtig.»