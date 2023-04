Von Russland verschleppte Kinder kehren in die Ukraine zurück

Ergreifender Moment: In Kiew trifft ein Bus mit 31 nach Russland verschleppten Kindern ein.

Der ukrainischen Nichtregierungsorganisation (NGO) Save Ukraine ist es nach eigenen Angaben gelungen, 31 nach Russland entführte Kinder zurück zu ihren Familien zu bringen. Nach Angaben der Organisation waren sie zuvor aus russisch besetzten Gebieten in den Regionen Charkiw und Cherson entführt worden.

Der Vorsitzende von Save Ukraine, Mykola Kuleba, schrieb in Online-Netzwerken von «31 illegal von Russen entführten Kindern», die seine Organisation nun willkommen heisse. Es habe sich um die bisher schwerste Mission seiner NGO gehandelt. Save Ukraine setzt sich für die Rückführung entführter ukrainischer Kinder ein.

Mütter machten sich auf die Suche nach ihren verschleppten Kindern

Die Kinder wurden am Samstag in der Hauptstadt Kiew wieder mit ihren Verwandten zusammengeführt.

Erleichterung: Die Organisation Save Ukraine konnte 31 von Russland verschleppte Kinder in die Ukraine zurückbringen.

Der Regierung in Kiew zufolge sind seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 2022 mehr als 16’000 ukrainische Kinder nach Russland entführt worden. Ein grosser Teil davon sei in Heimen und bei Pflegefamilien untergekommen. Moskau weist die Vorwürfe zurück und behauptet, die Kinder vor den Schrecken des Kriegs gerettet zu haben.