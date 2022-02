Pemphigoid gestationis – 32-Jährige reagiert auf eigenes Baby «allergisch»

Bis zur 31. Schwangerschaftswoche war alles in Ordnung. Dann bemerkte Fiona Hooker aus dem britischen Basingstoke zum ersten Mal juckende rote Stellen auf ihrem Bauch: «Ich hatte ein paar winzige, wirklich juckende Flecken um meinen Bauchnabel herum, die sich anfühlten wie Nesselfieber», so die 32-Jährige.

Das Pemphigoid gestationis ist eine blasenbildende Autoimmunerkrankung der Haut. Die Ursache sind bestimmte Autoantikörper. Darunter versteht man spezielle Eiweissstoffe (Antikörper) des Immunsystems, die gegen körpereigene Substanzen (griechisch autos – «selbst») gerichtet sind. Bei Pemphigoid gestationis binden die Autoantikörper an eine Struktur mit dem Namen bullöses Pemphigoid-Antigen 2, kurz BPAg2, die die Oberhaut auf der Lederhaut verankert. Die Bindung der Antikörper führt dazu, dass die Haut sich entzündet und sich die Oberhaut ablöst. Vieles spricht dafür, dass die Autoantikörper primär nicht gegen die Haut, sondern gegen ein Molekül im Mutterkuchen (Plazenta) gebildet werden. Ausserhalb der Schwangerschaft kommt die Erkrankung sehr selten vor. Sie tritt meist im zweiten oder dritten Schwangerschaftstrimester auf. Die Erkrankung ist so selten, dass die grösste durchgeführte Studie zur Behandlung nur 87 Patientinnen umfasst.

Ausschlag nach Geburt noch heftiger

Ein Zustand, der in der 35. Woche für Hooker unerträglich wurde. «Ich bin in den Notfall, weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Dort bekam ich Kortison zum Einnehmen.» Und das half anfangs. Doch zwei Tage vor der Geburt sollte sich die Situation wieder ändern: «Es wurde wieder unerträglich und 24 Stunden nach der Geburt explodierte der Ausschlag wieder und es bildeten sich erneut Blasen. Kratzen fühlte sich gut an, aber dadurch schabte ich mir die Haut ab. Also hatte ich am Ende wunde Haut und die Blasen kamen auch wieder zurück.»