In Albeuve FR wurde ein Raser erwischt, wie er in einer 80er-Zone mit 143 km/h unterwegs war. (Symbolbild)

Der 32-jährige Fahrer fuhr gegen 15.30 Uhr von Montbovon in Richtung Bulle, wie die Kantonspolizei Freiburg am Samstagabend mitteilte. In Albeuve geriet er in eine Geschwindigkeitskontrolle.