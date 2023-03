Ftan: 32-Jähriger schafft es, mit diesem Auto weiterzufahren

Nachdem der Autofahrer in eine Leitplanke prallte, fuhr er trotz starkem Schaden am Auto weiter.

In der Nähe von Ftan GR ist am Montagabend ein Autofahrer in eine Leitplanke geprallt. Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr. Laut den ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden prallte das Fahrzeug in einer Rechtskurve in die linksseitige Leitplanke. Ohne sich um den Schaden an der Leitplanke und seinem Auto zu kümmern, fuhr der 32-Jährige weiter.