Krummenau SG : 32-Jähriger verliert Kontrolle über seinen Töff und prallt gegen Zaun – tot

Ein 32-Jähriger ist am Sonntag mit seinem Töff gestürzt. Trotz schneller erster Hilfe verstarb er noch am Unfallort. Die Unfallursache ist unklar.

Am Sonntag ist ein 32-Jähriger bei einem Töffunfall in Krummenau ums Leben gekommen.

Ein 32-jähriger im Kanton St. Gallen wohnhafte Schweizer war am Sonntag um 19.05 Uhr mit seinem Motorrad als Teil einer Motorradgruppe auf der Toggenburgerstrasse in Richtung Wattwil unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen geriet das Motorrad an den rechten Fahrbahnrand, touchierte den Randstein und der Töfffahrer stürzte.



Der Mann prallte gegen einen Zaun und blieb schwerverletzt liegen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag mitteilte. Mitfahrende aus der Motorradgruppe leisteten umgehend Erste Hilfe und boten die Rettungskräfte auf. Die eintreffenden First Responder der Feuerwehr Nesslau übernahmen bis zum Eintreffen der Rega die Reanimation des Verunfallten. Der Rega-Notarzt musste die Reanimation leider abbrechen und der Motorradfahrer verstarb noch auf der Unfallstelle.