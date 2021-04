Eine Drittperson meldete am Montag kurz nach 22.30 Uhr den Brand bei einem Pferde stall an der Grosszelgstrasse in Würenlos AG. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, rückte die Feuerwehr mit einem Grossaufgebot aus. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte und Ersthelfer die 32 Pferde, die dort eingestellt waren, unversehrt auf die Weide bringen.