Boswil AG: 33-Jähriger baut stark alkoholisiert und ohne Führerausweis einen Selbstunfall

Er prallte in einen Baum und das Fahrzeug kam seitlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Am Samstagnachmittag fuhr ein Autofahrer von Boswil nach Bettwil im Kanton Aargau. Auf einer Nebenstrecke in einem bewaldeten Gebiet verlor der 33-jährige Fahrzeuglenker die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt. Das Fahrzeug wurde beim Unfall total demoliert und kam seitlich auf dem Dach zum Stillstand.