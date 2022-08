Slowakei : 33-jähriger Bergsteiger vom Blitz getroffen – tot

Zwei Polen sind beim Wandern in der Slowakei von einem Gewitter überrascht worden. Einer der beiden wurde vom Blitz getroffen. Für den 33-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Per Helikopter konnte der Überlebende ins Spital geflogen werden. Sein Zustand ist gemäss Bergrettungsdienst stabil.

Verletzt konnte der andere Mann in ein nahegelegenes Spital geflogen werden.

Ein plötzliches Unwetter überraschte zwei Wanderer in der Slowakei.

In der Slowakei ist es zu einem tragischen Unglück unter zwei polnischen Bergwanderern gekommen. Wie der slowakische Bergrettungsdienst HZS meldet, wurden die beiden Männer unterhalb des Bergs Kirvan von einem Gewitter überrascht.

Blitz tötete den Mann auf der Stelle

Das Unwetter brachte Blitz und Donner mit sich, und einer der beiden Männer wurde von einem Blitz getroffen . Der 33-Jährige starb sofort – eine per Helikopter eingetroffene Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die « Bild » berichtet.

Die Druckwelle des Blitzes schleuderte den ebenso 33-jährigen Kollegen des Verstorbenen durch die Luft, wobei er sich Verletzungen an der Wirbelsäule und im Gesicht zuzog. Seine Beine konnte er in der Folge weder bewegen noch spüren. Auf den Unglücksfall angesprochen konnte er zwar antworten, er erinnerte sich jedoch nicht an den Vorfall.