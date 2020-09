Chamoson VS : 33-Jähriger fährt mit Töff in Rebstöcke und stirbt

Bei Chamoson kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt ins

Spital eingeliefert, wo er am Freitag verstorben ist.

Oftringen , 6. September: Auf der Äusseren Luzernerstrasse bei Oftringen kam es am Samstag zu einem Unfall, in den mehrere BMW involviert waren. Es wurden keine Personen verletzt.

Kapo VS

Estavayer-le-Lac, 5. September: Ein Motorboot kollidierte am Samstagabend mit einem Drahtseil und fand sich in senkrechter Position wieder.

Der Mann fuhr gegen 5 Uhr in der Nacht auf Donnerstag mit einem Motorrad auf der «Route du Vin» von Ardon in Richtung Chamoson. Aus derzeit nicht geklärten Gründen kam das Motorrad von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen mehrere Rebstöcke, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt.