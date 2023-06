Elm GL: 33-Jähriger stürzt mit Mountaincart 18 Meter in die Tiefe

In Elm ist ein 33-jähriger Mann bei einem Freizeitunfall tödlich verunglückt, wie die Kantonspolizei Glarus meldet. Der Mann befuhr mit einem Mountaincart (eine Kombination aus Gokart und Schlitten) die dafür vorgesehene Strecke von der Bergstation Ämpächli in Richtung Talstation der Sportbahnen Elm.

In einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über den Mountaincart und stürzte über 18 Meter hinweg in abschüssiges Gelände, wobei er sich schwerste Kopfverletzungen zuzog und noch an der Unfallstelle verstarb. Die Umstände des Unfalls werden durch die Staatsanwaltschaft sowie die Kantonspolizei Glarus untersucht.