Zürich: 33-Jähriger wird bei Messerstecherei verletzt – Polizei sucht Zeugen

Gewalttätige Auseinandersetzung im Zürcher Kreis 4: Wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag mitteilt, wurde die Polizei kurz nach 18 Uhr am Samstag zu einem Streit an die Zinistrasse 7 gerufen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 33-jährigen Mann, der Stichverletzungen aufwies. Schutz & Rettung Zürich brachte den Verletzten umgehend in ein Spital, wo er notoperiert werden musste.