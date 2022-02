Wegen Handels mit Drogen – 33-Jähriger zu vier Jahren und neun Monaten verurteilt

Wegen Drogenhandels und leichter Körperverletzung ist ein 33-Jähriger in Luzern vor Gericht gestanden.

Am Mittwoch vor zwei Wochen ist ein Mann wegen leichter Körperverletzung und Drogenhandels vor Gericht zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Ein 33-jähriger Portugiese, in Affoltern am Albis wohnhaft, hat mit Drogen gehandelt und ist schuldig wegen leichter Körperverletzung.