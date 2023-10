33 Millionen: Das ist der neue Seepolizei-Stützpunkt in Oberrieden ZH.

Die Seepolizei der Kantonspolizei Zürich nimmt die polizeilichen Aufgaben auf allen schiffbaren Gewässern des Kantons wahr. Dazu betreibt sie in Oberrieden einen Stützpunkt. Der Standort in der Mitte des Zürichsees am linken Seeufer habe sich bewährt, betont der Kanton. Von Oberrieden aus sei die Distanz zu allen Einsatzorten auf dem See möglichst klein und die grösstmögliche Seefläche einsehbar. Das Betriebsgebäude werde zudem von der Schifffahrtskontrolle des Strassenverkehrsamts genutzt.