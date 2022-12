Oberrieden ZH: 33 Millionen für Kapo-Stützpunkt – Kantonsrat kritisiert «Luxusprojekt»

Auch dem Dach soll eine Notfalllandestelle für Helikopter entstehen. Kantonsrat Hans-Peter Amrein übt nun Kritik an den in seinen Augen überhöhten Ausgaben.

Helikopterlandeplatz, Kran- und Schweissanlagen : Der Stützpunkt der Zürcher Seepolizei in Oberrieden soll saniert werden – für über 33 Millionen Franken . Dies, weil die Raumkapazität und der Baustandard des 1975 erstellten Stützpunkts den heutigen Anforderungen nicht mehr genügten. Laut dem Zürcher Regierungsrat fehlten Garagen für die besonderen Dienstfahrzeuge der Seepolizei, zudem könnten die heutigen Sicherheitsbestimmungen der Kantonspolizei nicht mehr eingehalten werden. Eine Gesamtinstandsetzung sei daher unumgänglich.

Nun interveniert Amrein erneut: Der Parteilose stellt in der Budgetdebatte 2023 des Kantonsrats, die am Montag und Dienstag stattfindet, den Antrag, den nun auf 33 Millionen Franken erhöhten Sanierungs-Etat um 18 Millionen Franken zu kürzen. «Eine Renovierung ist nötig, dafür reichen aber 15 Millionen Franken aus. Ein Helikopterlandeplatz auf dem Dach und weitere unnötige Luxusausbauten und Gerätschaften müssten – falls gewünscht – mittels separatem Kreditantrag beantragt werden.» Schliesslich seien diese Ausgaben entbehrlich, im Fachjargon also «nicht gebunden».