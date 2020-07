«Unverhältnismässig»

33 Personen müssten ausgeschafft werden, weil sie Pornos weiterleiteten

Die Ausschaffungsinitiative stellt Richter und Staatsanwälte vor ein Dilemma: Bereits 33 Straftäter hätten wegen des Weiterleitens von illegalen Pornovideos ausgeschafft werden müssen. Die Härteklausel bewahrte sie aber davor.

Gregor Rutz, Nationalrat der SVP, will die Härtefallklausel abschaffen. Man könne dafür Delikte im Ausschaffungsgesetz zusammen streichen.

33 ausländische Straftäter aus Zürich hätten ausgeschafft werden müssen, weil sie zwei illegale Porno-Videos in einem Whatsapp-Gruppenchat weitergeleitet haben. Das sieht die Gesetzesgrundlage der Ausschaffungsinitiative bei Delikten mit illegaler Pornografie unabhängig vom Strafmass so vor.

Ausschaffung wegen eines Klicks wäre «unverhätlnismässig»

Für das Weiterleiten dieser Videos wurden die Angeklagten per Strafbefehl verurteilt. Auf die Ausschaffung der 33 Angeklagten verzichtete die Zürcher Justiz mit folgender Begründung: «Es wäre unverhältnismässig gewesen, wenn die Personen faktisch wegen eines Klicks gleich des Landes verwiesen worden wären», so Erich Wenzinger, Sprecher der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft.

Seit der im Juni vom Bund publizierten Urteilsstatistik stehen die Staatsanwaltschften verschiedener Kantone in der Kritik, bei ausländischen Straftätern zu oft auf einen Landesverweis zu verzichten. Die Härtefallklausel – welche Gerichte in Ausnahmefällen anwenden dürfen, wenn die Ausschaffung aus persönlichen Gründen für den Angeklagten besonders hart wäre – werde zu häufig angewendet, was sogar linke Politiker anprangern.