YB – St. Gallen: Elia schiebt die Kugel an Zigi vorbei und dann ins Tor

Der FC St. Gallen befindet sich tatsächlich noch mitten im Kampf um die europäischen Plätze. Nach einer mehr als überschaubaren Hinrunde hätten damit wohl noch die wenigsten gerechnet. Doch die Mannschaft von Peter Zeidler hat sich gefangen in der Rückrunde – und wie! Nach dem FC Zürich sind die Ostschweizer die zweitbeste Mannschaft seit Wiederbeginn.

Im Gegensatz zu YB, das auch nach dem Trainerwechsel von Wagner zu Vanetta noch nicht wieder richtig im Strumpf ist. Zuletzt gab es eine enttäuschende Pleite in Lugano. Die Zeichen für das Brechen des St. Galler Wankdorf-Fluchs stehen also gar nicht so schlecht.