Zürich: 330 Lehrpersonen ohne Diplom – Kritik an Zürcher Bildungsdirektion

Am Montag fängt für zehntausende Schülerinnen und Schüler im Kanton Zürich das neue Schuljahr an.

Am kommenden Montag beginnt für 157’500 Kinder und Jugendliche an der öffentlichen Volksschule im Kanton Zürich das neue Schuljahr – ein Rekord. 15’300 Mädchen und Buben starten mit dem Eintritt in den Kindergarten ihre Schullaufbahn. Bis auf wenige Ausnahmen konnten alle Stellen für die 7980 Schulklassen besetzt werden, schreibt die Bildungsdirektion des Kantons Zürich in einer Mitteilung. Ende Juni seien noch über 450 Stellen ausgeschrieben gewesen, mittlerweile seien nur noch sechs Stellen offen. «Die zusätzlichen Massnahmen gegen den Lehrerpersonenmangel im Kanton Zürich zeigen Wirkung», so das Fazit.