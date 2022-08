Jugendspringturnier: 330 Tiere – «Swiss Youth Masters» machen Dielsdorf zur Pferde-Hochburg

Vom 24. bis 28. August wird der Horse-Park in Zürich-Dielsdorf Gastgeber eines neu geschaffenen Anlasses, der auf dem internationalen Springreit-Kalender zur Tradition werden soll.

Was als Corona-Projekt entstanden ist, kommt bald zu seiner Feuertaufe: Die erste Ausgabe des Zurich Youth Masters (24. bis 28. August) steht unmittelbar vor der Tür. Eine engagierte Gruppe rund um OK-Präsident Yves von Ballmoos hat das erste Freiluft-Jugendspringturnier auf Schweizer Boden seit über einem Jahrzehnt mit viel Leidenschaft auf die Beine gestellt.

Die Schweiz sei durch alle Altersklassen hindurch sehr erfolgreich, erklärt der 49-Jährige im Gespräch mit 20 Minuten. Aber: «Dass wir hierzulande keinen eigenen Anlass hatten, war immer ein gewisser Wermutstropfen.» Für Springreiterinnen und -reiter zwischen zwölf und 25 Jahren wird sich das nun ändern. «Jetzt hat die Schweiz endlich wieder ein Jugendspringturnier», so von Ballmoos, «Wir freuen uns.» Eine erste Ausgabe oder ein einmaliges Unterfangen? «Das Turnier soll jährlich stattfinden und zu einer Tradition werden.»

Sprungbrett in die Weltelite

In vier verschiedenen Altersklassen werden während der fünf Tage nicht weniger als 25 internationale Prüfungen durchgeführt. Ein CSI-P für Ponyreiterinnen und -reiter, ein CSIO mit Nationenpreisen in den Kategorien Kinder (U14) und Junioren (U18) als Qualifikation für den FEI Jumping Nations Cup Youth Final, und ein CSI-U25 als Qualifier für das Finale des European Youngster Cups (EY-Cup), der als Sprungbrett für den internationalen Nachwuchs in die Weltelite dient.

«Der Anlass ist für Gäste kostenlos und soll die Visibilität des Sports und vor allem der jungen Athletinnen und Athleten verbessern», so von Ballmoos. Dass das Ganze in Dielsdorf stattfindet, hätte sich der Infrastruktur wegen praktisch aufgedrängt. von Ballmoos: «Täglich erwarten wir rund 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit den über 300 Reiterinnen und Reiter, derer Boxen und all den Food-Ständen gibt das ein ziemliches Festgelände.» Die Anlage in Dielsdorf sei dafür ideal.

Organisatoren übernehmen Zoll-Abfertigung

Dass so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus insgesamt 13 Nationen erwartet werden können, liege auch an einem ganz besonderen Service des Organisationskomitees. Wie von Ballmoos, dessen ältester Sohn selbst mit dem Schweizer Junioren-Kader durch Europa tourt, kennt er es aus eigener Erfahrung: Die Schweiz ist nicht Teil der europäischen Zollunion. Pferde müssen deshalb bei der Einreise jedes Mal abgefertigt werden.

Heisst: Viel Papierkram, eine Kaution muss hinterlegt und das «Carnet», also die Zulassung, muss gelöst werden. «Schweizer Springreitanlässe haben historisch wenige Anmeldungen aus dem Ausland», schliesst von Ballmoos. «Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, für Ausländer die ganze Zoll-Abfertigung zu übernehmen.» Dieses Engagement sei natürlich mit viel Aufwand verbunden und beanspruche einen grossen Teil des 350’000-Franken-Budgets.

«Für einmal etwas weniger weit»

Eine der Schweizer Nachwuchshoffnungen, die durch das Zurich Youth Masters eine zusätzliche Plattform erhält, ist Lou Puch. Die Zürcherin gehört dem schweizerischen Nationalkader an und führt so eine lange Familien-Dynastie erfolgreicher Vielseitigkeitsreiterinnen und -reiter fort. Bereits ihr Urgrossvater, Dr. Hans Schwarzenbach war international bekannt. Lous Mutter Michèle Puch tritt für die Schweiz an, Vater Pepo Puch – seinerseits mehrfacher Olympia-Medaillengewinner, reitet für Österreich.

Die 15-Jährige, die zurzeit das Sport-Gymi der Swiss Academy besucht und unbedingt Profi werden möchte, spult die Saison mit einem grossen Wohnmobil ab, was gleichzeitig ihr selbst und den Pferden ein mobiles Zuhause gibt. «Ich freue mich extrem, in der Schweiz anzutreten», sagt Puch gegenüber 20 Minuten. «Nur schon, weil wir für einmal etwas weniger weit fahren müssen.» Aber natürlich auch, weil viele Freunde und viel Familie in Dielsdorf zugegen sein würden.

Das Zurich Youth Masters in Zahlen 100 Lastwagen

340 Pferdeboxen

Über 330 Pferde

Über 150 Reiterinnen und Reiter

13 verschiedene Nationen

80 Helferinnen und Helfer

350’000-Franken-Budget

25 internationale Prüfungen