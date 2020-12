Coronavirus : 33’777 Neuansteckungen – Deutschland meldet Rekordzahlen

In Deutschland wurden in 33’777 neuen Fällen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Damit steigt die Gesamtzahl auf 1’439’938 Positiv-Tests. Weitere 813 Menschen starben, die positiv getestet wurden. Insgesamt werden nun 24’938 Todesfälle registriert.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 184,8 von 179,2 am Vortag. Bund und Länder streben das Ziel von 50 an. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100’000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden.