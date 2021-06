Porno-Plattform : 34 Frauen verklagen Pornhub wegen sexueller Gewalt

Pornhub ist mit über 130 Millionen täglichen Nutzerinnen und Nutzern eine der grössten Porno-Plattformen im Internet. Eine Gruppe von Frauen wirft Pornhub nun vor, ein «Marktplatz für Kinderpornos» und nicht-einvernehmlichen Sex zu sein.

Getty Images via AFP

Getty Images via AFP

In den USA verklagen 34 Frauen die Porno-Plattform Pornhub.

Dutzende Frauen haben in den USA Klage gegen die Porno-Plattform Pornhub wegen Aufnahmen von Vergewaltigungen und anderen Formen sexueller Gewalt eingereicht. Die 34 Klägerinnen werfen dem Mutterhaus MindGeek vor, mit Pornhub einen Marktplatz für Kinderpornos und «jede andere Form» von nicht einvernehmlichem Sex geschaffen zu haben und fordern Schadensersatz.

In ihrer Klage bezeichnen sie MindGeek als «klassisches kriminelles Unternehmen», dessen Geschäftsmodell auf der Ausnutzung von Aufnahmen basiere, die sexuelle Gewalt zeigen. «In diesem Fall geht es um Vergewaltigung, nicht um Pornografie», heisst es in der Klage, die AFP vorliegt. Pornhub sei vermutlich «das grösste nicht behördliche Lager von Kinderpornografie in Nordamerika und weit darüber hinaus».