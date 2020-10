An der Gysulastrasse in Rombach wurde eine 34-jährige Frau schwer verletzt.

An der Gysulastrasse in Rombach bei Küttigen AG ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem Gewaltdelikt gekommen. Eine 34-jährige Eritreerin wurde schwer verletzt in ihrer Wohnung gefunden. Eine Drittperson hatte sich um 0.50 Uhr bei der Kantonspolizei gemeldet. Daraufhin rückten Polizei und Rettungsdienst aus.