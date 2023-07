Kantonspolizei Graubünden verhaftet 34-Jährige nach Schockanruf

Eine Seniorin erhielt Ende Mai einen Anruf einer italienisch sprechenden Frau . Diese gaukelte vor, eine Amtsperson zu sein und gab an, dass die Nichte der Seniorin einen schweren Autounfall in Lugano verursacht habe. Die Nichte sei nun in Untersuchungshaft und das Antreten einer längeren Gefängnisstrafe könne nur durch eine Kaution abgewendet werden. Die eingeschüchterte Seniorin stellte einen fünfstelligen Geldbetrag bereit und übergab das Geld sowie Wertsachen einer Geldbotin, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

In Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Tessin erfolgte am Tag darauf die Festnahme der 34-jährigen polnischen Geldbotin. Die gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Graubünden aufgenommenen Ermittlungen ergaben, dass die Tatverdächtige in weitere Fälle im Kanton Tessin involviert ist. Die 34-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.