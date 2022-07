Stechelberg BE: 34-jähriger Basejumper stürzt unkontrolliert in die Tiefe – tot

Ein französischer Basejumper verunglückte am Mittwochabend in Stechelberg.

Ein Basejumper stürzte am Mittwochabend in Stechelberg in die Tiefe. Der Mann hatte sich zusammen mit weiteren Personen zur Absprungstelle «High Ultimate» begeben. Aus noch zu klärenden Gründen kollidierte er kurz nach dem Absprung mit der Felswand, bevor er unkontrolliert zu Boden stürzte.