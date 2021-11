Zunahme von Cyberfallen – 34-jähriger Berner fällt beim Online-Dating auf Bitcoin-Betrug rein

Die Ermittlung der Täterschaft sei in solchen Fällen besonders schwierig, so die Kapo.

Dario*, 34, suchte die grosse Liebe über das Internet. Schnell lernte er Tara kennen. Für Dario fühlte es sich so an, als würden sich die beiden schon lange kennen. Nach kurzer Zeit wechselten sie auf ihren persönlichen Messenger Dienst. Tara freute sich über seine Nachrichten, erzählte von ihren Hobbys und «schien echt interessiert an seinem Leben zu sein», wie die Kantonspolizei in ihrem Blog schreibt.