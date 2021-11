Graubünden – 34-jähriger Flughelfer stirbt nach Arbeitsunfall

Bei einem Arbeitsunfall am Montag erlitt ein 34-jähriger Flughelfer schwere Verletzungen. Er verstarb am Mittwochmorgen in einem Spital in Lugano.

In einem Spital in Lugano ist am Mittwochmorgen ein Flughelfer verstorben, der sich zwei Tage zuvor schwere Verletzungen bei einem Arbeitsunfall zugezogen hatte. Der Mitarbeiter eines Forstunternehmens war am Montag im Val de la Corcola in der Soazza im Kanton Graubünden um 15 Uhr daran, gefallene Baumstämme an ein an einem Helikopter montierten Seil zu befestigen, als er aus noch unbekannten Gründen mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Dabei zog sich der 34-Jährige schwere Verletzungen zu. Er konnte von der Rega geborgen und in das Spital Civico in Lugano geflogen werden, wo er am Mittwochmorgen verstarb.