Wer hat Aurèle Donis gesehen?

34-jähriger Genfer im Tessin verschwunden

Seit Freitagmorgen fehlt von Aurèle Donis jede Spur. Der Genfer befand sich zum Zeitpunkt seines Verschwindens in Monti di Motti in der Tessiner Ortschaft Gordola.

Der in Genf wohnhafte Donis ist 1.75 Meter gross, hat dunkelbraune Augen und hellbraunes Haar mit einer kahlen Stelle an der Vorderseite. (Im Bild: Monti di Motti)

Der 34-Jährige befand sich in Monti di Motti in Gordola TI.

Aurèle Donis ist am 3. Juli 2020 im Tessin verschwunden.

Am Freitagmorgen gegen 10 Uhr ist der 34 Jahre alte Aurèle Donis in Monti di Motti in Gordola TI verschwunden.