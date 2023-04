Der junge Mann wurde beim Schulhaus Wydenhof in Ebikon angeschossen. (Bild: Leserreporter 20 Minuten)

Auf dem Schulhausplatz Wydenhof in Ebikon ist am letzten Freitag ein 21-jähriger Kosovare angeschossen worden. In der Folge nahm die Luzerner Polizei einen 34-jährigen Schweizer fest.