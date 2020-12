Hier ist die Schreinerei von Tino Andri, in der der 34-Jährige unter anderem Sextoys aus Holz schnitzt.

In Ardez, einer malerischen Gemeinde im Bündnerland, verbirgt sich eine erotische Überraschung.

Als eine Freundin sich während des Lockdown im März 2020 von ihrem Partner trennte, wollte Schreiner Tino Andri ihr eine Freude bereiten: Er schenkte ihr zur Aufmunterung einen handgeschnitzten Dildo aus Holz – die Freundin war begeistert. Nach Rückmeldung jener Freundin feilte er an dem Produkt, machte Anpassungen und änderte Formen und Grössen und verteilte die Testexemplare an weitere Freunde – die «Engadiner Stosshölzer» waren geboren. Gemeinsam mit zwei Freunden gründete Tino die Manufucktura, die die einzigartigen Sextoys auf den Markt bringt.

Aber wie reagiert man in einem Bergdorf auf handgemachtes Sexspielzeug? «Natürlich ist es ein etwas ungewohnter Moment, wenn man den Eltern erzählt, was man vorhat. Sie fanden es schon ein bisschen komisch, aber wir alle haben absoluten Rückhalt durch Familie und Freunde», sagt Andri. «Nachhaltigkeit ist angesagt, Sex ist nicht mehr ein so grosses Tabuthema, und sind wir ehrlich: Die Toys sind wirklich schön geworden.»