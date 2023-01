Zürich: 34-Jähriger stösst Mann (55) in die Limmat und wird verhaftet

Er gab an von einem anderen Mann in die Limmat gestossen worden zu sein. Für den unterkühlten 55-jährigen Schweizer wurde eine Sanität aufgeboten.

Am Mittwochmittag wurde ein 55-Jähriger Mann von der Rathausbrücke in die Limmat gestossen: Um zirka 14.30 Uhr erschien der Mann durchnässt, leicht verletzter und stark unterkühlter im Polizeiposten Rathaus, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.