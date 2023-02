34 Mafiosi verhaftet – Tötungsdelikt in Sargans im Jahr 2017 führte dazu

Spuren ins Sarganserland

Bereits am Tag nach der Tat gab es Gerüchte zu möglichen Verbindungen der Mafia als Motiv des Tötungsdelikts. Im Fedpol-Jahresbericht von 2021 stand, dass es sich um den Ausgangspunkt zweier parallel geführter Ermittlungen zwischen der Schweiz und Italien handelt. «Es ist der entscheidende Teil des Puzzles, das die italienischen Behörden mit ihrer Grossoperation gegen die Ndrangheta, die in der Schweiz am stärksten vertretene italienische Mafiaorganisation, zu lösen versuchen», heisst es im Fedpol-Bericht weiter.

Gemäss dem Fedpol-Jahresbericht konnte am 16. November 2021 ein verdächtiges Fahrzeug, welches mutmasslich für Handelsfahrten zwischen Italien und der Schweiz benutzt wurde, bei einem Parkplatz eines Verdächtigten von der Kantonspolizei Zürich kontrolliert werden. Gefunden wurde eine Pistole inklusive Munition in einem Behälter unter dem Fahrersitz. Die daraufhin durchgeführten Hausdurchsuchungen im grossen Stil in Italien und der Schweiz waren ein voller Erfolg für die schweizerisch-italienische Kooperation: 98 Personen konnten in Italien verhaftet werden und sechs in der Schweiz. Unter anderem konnte in einem Gefrierschrank in St. Gallen ein Kilogramm Kokain sichergestellt werden.