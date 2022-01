US-Bundesstaat Wisconsin : 34 Menschen driften auf abgebrochener Eisscholle davon

Die Polizeikräfte von Brown County in Wisconsin hatten alle Hände voll zu tun: Nachdem in der Green Bay eine grosse Eisscholle abgebrochen war, drifteten Dutzende Eisfischer auf den Lake Michigan heraus.

Eine riesige Eisscholle mit 34 Personen brach am Samstag in der Green Bay vom Ufer ab.

«Es klang, als ob jemand einen Schuss abgefeuert hatte», berichtet Shane Nelson gegenüber ABC7 Chicago. Er war mit Kollegen in der Green Bay auf dem Lake Michigan am Eisfischen, als ein riesiges Stück Eis abbrach und sie sowie etliche andere Ausflügler und Ausflüglerinnen am Samstag um etwa 10.15 Uhr am Morgen auf den See hinaustrieben. «Wir gingen aus unserer Baracke, um nachzuschauen, und die Leute auf dem Eis schrien herum, dass wir abtreiben würden.»