Basel: 34 Millionen Aufschlag – Kredit für neue Trambeschaffung wird gecancelt

Die neusten Flexity-Trams fahren bereits seit einigen Jahren in Basel.

23 moderne Flexity-Trams des Herstellers Alstom wollten die Basler Verkehrs-Betriebe in den kommenden Jahren beschaffen. Daraus wird jetzt nichts. Nachdem der Hersteller für die Kaufoption einen deftigen Aufschlag verlangt, soll das Basler Kantonsparlament den ursprünglichen Beschaffungskredit über 91,3 Millionen Franken jetzt canceln. Das empfiehlt die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) des Grossen Rats.

In den letzten zehn Jahren kaufte die BVB bereits 61 Trams des Models Flexity bei Alstom (früher Bombardier) ein. Bereits 2012 gingen sie mit dem Hersteller der Trämmli einen Handel für die 23 Trams ein, laut dem sie ein neues Flexity-Tram für rund 3,7 Mio. Franken erwerben könnten. Der Preis der neuen Fahrzeuge kam der BVB finanziell sehr gelegen.

Ein Drittel teurer und sieben Monate später

Die BVB muss aufrüsten – velo- und personenfreundlich

Obwohl sich die Kommission klar gegen den Handel mit Alstom äusserte, beauftragt sie die BVB, ihre Flotte mit «Trams der neusten Generation» auszustatten. Dabei soll vor allem hoher Wert auf Schiebetritte, also ausfahrbare Einstiegshilfen bei den Tramtüren, gelegt werden. Das würde den Bedarf an neuen Kaphaltestellen mit hohen Trottoirs, wie etwa bei der Haltestelle Kirschgarten, senken. So würden Trams für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglicher und Tramhaltestellen für Velofahrende, die oft bei solchen Kaphaltestellen gefährdet sind, sicherer werden.