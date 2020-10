In solchen Zimmern sind sie derzeit in Isolation. «Die Infizierten zeigen leichte Symptome», sagt der zuständige Arzt. Einen schweren Krankheitsverlauf gebe es derzeit glücklicherweise nicht.

Das Kurhotel Seeblick in Weggis LU. Hier infizierten sich 34 Personen mit dem Coronavirus. Wie das Coronavirus SARS-CoV-2 trotz «umfassendem Schutzkonzept in das Kurhaus eindringen konnte, ist unbekannt», teilte das Hotel mit.

Unmittelbar nachdem die erste Person im Kurhaus Seeblick in Weggis LU am Freitag, 16. Oktober positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, unterzogen sich sämtliche Gäste und Hotelangestellte eines Covid-19-Tests. Die kantonalen Stellen wurden ausserdem umgehend informiert. Bei 19 Gästen und 15 Angestellten fiel der Test positiv aus, sie befinden sich zurzeit in Isolation. Die 19 Gäste, die in Isolation müssen, verbringen diese im Hotel, hiess es auf Anfrage.