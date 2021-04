100’000 Yen ergaunert - 35 Freundinnen – japanische Polizei fasst Serien-Dater

Der 39-jährige Takashi Miyagawa wurde Ende April in Kansai, Japan, gefasst.

Die japanische Polizei nahm vor wenigen Tagen den 39 Jahre alten Takashi Miyagawa fest. Der Mann aus der Region Kansai wird verdächtigt, bis zu 35 Frau en gleichzeitig gedatet zu haben und von ihnen einen Betrag über 100'000 Yen (umgerechnet um die 850 Franken) in Form von Geburtstagsgeschenken ergaunert zu haben. Damit seine Strategie aufgeht, hatte Miyagawa jeder seiner Freundinnen ein anderes Geburtsdatum angegeben.

Miyagawa arbeitete als Verkäufer von Wasseraufbereitungsanlagen und Duschvorrichtungen. Dabei kam er in Kontakt mit zahlreichen Frauen - viele von ihnen Single s und auf der Suche nach der grossen Liebe. Das versprach der 39-Jährige auch. « Ich meine es ernst mit uns. Ich werde für den Rest meines Lebens bei dir sein » , hatte er zu einem Opfer gesagt. Er habe die Frau schon beim zweiten Date geküsst, erzählt sie dem japanischen Sender MBS .

35 Mal im Jahr Geburtstag feiern

Mit einem weiteren Opfer hatte der Japaner kurz nach dem Kennenlernen über Hochzeit gesprochen. Die 47-Jährige glaubte es. Auch, dass ihr Freund am 22. Februar seinen Geburtstag feiert, obwohl Miyagawa eigentlich am 13. November zur Welt kam. Einer 40-Jährigen hatte er erzählt, dass er im Juli Geburtstag h abe , eine 35-Jährige beschenkte ihren Freund im April zu seinem Ehrentag. So erhielt der Betrüger einen Anzug im Wert von 30'000 Yen oder eine Geschenkkarte im Wert von 10'000 Yen.