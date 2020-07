vor 26min

Jaun FR

35-jähriger Berner stirbt bei Sturz in Freiburger Voralpen

In den Gastlosen-Bergen in Jaun FR hat am Dienstag ein Bergsteiger sein Leben verloren. Er zog sich bei einem Sturz tödliche Verletzungen zu. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

In den Gastlosen bei Jaun FR verunglückte ein Bergsteiger tödlich. Kurz nach dem Mittag ging bei der Rega ein entsprechender Alarm ein. Die Kapo Freiburg hat Untersuchungen zum Hergang des Unglücks eingeleitet.

Gegen 12:20 Uhr am Dienstag wurde der Rega der Sturz eines Bergsteigers gemeldet, der sich in Jaun im Gastlosen-Gebirge, genauer gesagt im Massiv der Sattelspitzen ereignete.

Daraufhin wurden Alpinspezialisten der Kantonspolizei vor Ort aufgeboten. Die ersten Ergebnisse der

Untersuchung zeigten, dass sich der erfahrene Kletterer, ein 35-jähriger Berner, an einer steilen Stelle

befand. Irgendwann verlor er den Halt und wurde bei dem Sturz tödlich verletzt, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilt.

Sein Kletterkumpel, der ihn begleitete und sich zum Zeitpunkt der Tragödie am Fusse des Abhangs befand, wurde psychologisch betreut. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände dieses Unfalls zu ermitteln.