Bassersdorf ZH : 35-jähriger Lenker biegt falsch in Kreisel ein – zwei Verletzte

In Bassersdorf ZH hat sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall ereignet. Bei einer Frontalkollision auf einem Kreisel sind zwei Personen verletzt worden.

Ein 35-jähriger Lenker ist falsch in den Dorfplatzkreisel in Bassersdorf ZH eingebogen.

Sachschaden an Fahrzeugen und Infrastruktur von mehreren zehntausend Franken: Unfallauto kommt an Hauswand zum Stehen. (7. September 2022)

In Bassersdorf ZH hat sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall ereignet.

Kurz vor 22 Uhr fuhr ein 35-jähriger Automobilist auf den Dorfplatzkreisel in Bassersdorf ZH. Aus unbekannten Gründen bog er nach links anstatt nach rechts in den Kreisel ein, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt. In der Folge ist es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen einer 31-jährigen Lenkerin gekommen.