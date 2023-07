Müllheim TG : 35-Jähriger prallt mit Auto in Lieferwagen – A7 gesperrt  

Die Autobahn wurde für rund zwei Stunden gesperrt, was in der Stadt Frauenfeld zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen führte.

Ein Autofahrer war nach bisherigen Erkenntnissen am Donnerstag, kurz vor 16 Uhr, auf der Autobahn A7 in Richtung Kreuzlingen unterwegs. Der 35-Jährige befuhr auf der Höhe Abzweigung Grüneck die Einspurstrecke in Richtung Weinfelden. Dort prallte er mit dem Auto in den Auffahrschutz eines Lieferwagens des Nationalstrassenunterhalts, welcher auf dem Pannenstreifen stand. In der Folge überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach liegend auf der Überholspur zum Stillstand. Der Lieferwagen wurde durch den Aufprall rund zehn Meter nach vorne geschoben.