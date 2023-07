Claro: 35-Jähriger schlägt beim Canyoning im Tessin mit dem Kopf auf und stirbt

Wie die Kantonspolizei mitteilt, ereignete sich am Donnerstag kurz nach zwölf Uhr ein Sportunfall in Claro im Tessin. Nach ersten Erkenntnissen war ein 35-jähriger Österreicher zusammen mit einer Gruppe beim Canyoning im Censo-Bach. Aus noch zu klärenden Gründen stürzte der Mann etwa acht Meter in die Tiefe und schlug auf einem Felsen auf.