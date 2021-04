Mehr Touristen - 35 Jahre nach Nuklearkatastrophe soll Tschernobyl Weltkulturerbe werden

Auswirkungen bis heute – auch in der Schweiz

Der Super-GAU in Tschernobyl ereignete sich am 26. April 1986. Bei der Explosion und dem Brand des havarierten Reaktors wurden grosse Mengen Radioaktivität freigesetzt. In den Luftmassen transportierte radioaktive Partikel erreichten ganz Europa. Auch die Schweiz blieb nicht verschont. Niederschläge wuschen die Radioaktivität aus der Luft und führten zu regional sehr unterschiedlichen Radioaktivitätsablagerungen, wie das Bundesamt für Gesundheit BAG schreibt. Bis heute sind noch immer Spuren der Ablagerungen von Tschernobyl messbar. Im Jahr 2020 wurden aus dem Kanton Graubünden übermässig radioaktiv belastete Wildschweine gemeldet.



Besonders Pilze sind noch heute mit radioaktivem Cäsium belastet. So auch Hirschtrüffel, welche von Wildschweinen gerne gefressen werden. Auf diesem Weg gelangt das Cäsium in das Fleisch der Tiere.