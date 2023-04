Littering: 35 Kinder und 15 Erwachsene bändigen Müllberg in Schwamendingen

An der jährlichen Frühlings-Putzaktion in Schwamendingen halfen 35 Kinder und 15 Erwachsene mit. So wollen sie die Kinder auf die Umwelt sensibilisieren.

Darum gehts 35 Kinder und 15 Erwachsene haben letzte Woche eine Frühlings-Putzaktion in Schwamendingen gemacht.

Organisiert wurde die Aktion von dem offenen Quartiertreffen «Villa YoYo» und der Kirchgemeinde Hirzenbach.

Gleichzeitig konnten so den Kindern ein Bewusstsein für die Sauberkeit und Respekt vor der Umwelt vermittelt werden.

Kinder mit Zangen, Säcken und leuchtenden Westen durchforsteten letzten Mittwoch das Quartier Hirzenbach in Schwamendingen. Was nach einer Szene wie aus einem Tatort klingt, war in Tat und Wahrheit eine Frühlings-Putzaktion. Organisiert wurde der Einsatz von der «Villa YoYo Hirzenbach», dem offenen Treffpunkt für Kinder. Trägerschaft der «Villa YoYo» ist die Reformierte Kirche Hirzenbach, die das Leben der einzelnen Menschen und des ganzen Quartiers mitprägen will.

Der Grund: Immer wieder hat das Quartier mit überfüllten Abfallentsorgungsstellen und Littering zu kämpfen. Die «Villa YoYo» hat genug davon. «Es macht mich traurig, wenn ich die Müllverschmutzungen sehe», sagt Rahel Erb, Betriebsleiterin des offenen Quartiertreffs. «Darum entschied ich mich, den Müllbergen den Kampf anzusagen.» Ausgestattet mit passendem Material, welches von der Entsorgung+Recycling Zürich (ERZ) zur Verfügung gestellt wurde, stellt sie seit drei Jahren in Folge eine Reinigungsaktion im Quartier auf die Beine.

«Taten statt Worte»

In insgesamt zwei Stunden sammelten die Kinder und Erwachsenen in Fünfergruppen Zigarettenstummel, Verpackungen und kaputte Gegenstände. Unter dem Motto «Taten statt Worte» fand der Nachmittagseinsatz statt. Um die Kinder und Erwachsenen zusätzlich zu motivieren, lancierte die Organisatorin einen Wettbewerb: In Fünfergruppen suchten die Kinder das Areal nach Zigarettenstummeln ab. Als Gewinn winkte ein Zvieri für alle Kinder, welche von freiwilligen Mitarbeitenden oder Elternteilen begleitet wurden.

Jedoch ist für Erb die Putzaktion nicht nur dafür da, das Quartier ein Stück sauberer zu machen. Ein erfreulicher Nebeneffekt der Aktion sei, dass den Kindern gleichzeitig ein Bewusstsein für die Sauberkeit und Respekt vor der Umwelt vermittelt werden konnten: «Für die Kinder haben wir eine Vorbildfunktion und durch die Aktion lernen sie, wie man mit Abfall umgeht», erklärt Erb. In die «Villa YoYo» können Kinder ab dem Kindergartenalter bis zur sechsten Klasse an drei Nachmittagen pro Woche kommen. «Im letzten Jahr waren 32 verschiedene Nationen vertreten. Die Integration spielt eine grosse Rolle bei den Aktionen», so Erb.

Sogar Toaster, Weihnachtskranz und Osterkorb beim Abfall dabei

Doch nicht nur der Alltagsmüll konnte bei der Aktion eingesammelt werden. «Sogar einen kaputten Toaster, einen Weihnachtskranz und einen Korb mit Süssigkeiten haben die Kinder gefunden», erzählt Erb. Mit viel Fantasie haben die Kinder nach der Sammelaktion beim Zvieri Kurzgeschichten erfunden, die eine Erklärung geben sollte, wie und weshalb die Gegenstände an den Ort kamen, wo der Abfall dann aufgesammelt werden musste: «Am Schluss ging es um einen Osterhasen, der sein Osternest so gut versteckte, dass die Kinder das Nest bis heute nicht finden konnten, und der unterwegs noch Toast gegessen hatte und darauf mit dem Weihnachtsmann Weihnachten feierte», erzählte Erb schmunzelnd.

Ebenfalls vor Ort war auch der EVP-Gemeinderat Sigrist der Reformierten Kirche Hirzenbach und Ur-Schwamendinger Roger Föhn. Schon zum zweiten Mal half der Gemeinderat mit. Über das Engagement des Gemeinderates zeigt sich Erb erfreut: «Jede Person, die hilft, Schwamendingen ein wenig sauberer zu halten, ist willkommen.»

Wunsch nach mehr Bewusstsein

Die Betriebsleiterin wünscht sich, dass mehr Erwachsene im Alltag auf das Thema Littering aufmerksam werden. «Wer weiss, vielleicht könnte man in der Umgebung auch Transparente aufhängen mit einem Reminder», sagt Erb abschliessend.

