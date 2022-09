Nach Teilmobilmachung : 35 km Stau an finnischer Grenze – Russen flüchten in Panik aus dem Land

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu nannte am Mittwochvormittag die Zahl von 300’000 Reservisten, die für Kämpfe in der Ukraine mobilisiert werden sollen. Eingesetzt werden sollen demnach Menschen mit Kampferfahrung. Insgesamt gebe es 25 Millionen Reservisten in Russland, sagte Schoigu. Es handelt sich um die erste Mobilisierung seit dem Zweiten Weltkrieg.

Diese Ankündigung hat viele Menschen in Panik versetzt. Viele versuchen nun, aus dem Land zu flüchten, um einer allfälligen Einberufung zu entgehen. Laut der in Russland beliebten Buchungsseite Aviasales waren alle Direktflüge in die nächstgelegenen ehemaligen Sowjetrepubliken Armenien, Georgien, Aserbaidschan und Kasachstan am Mittwoch ausgebucht. Selbst Inlandsflüge in Grenzstädte waren äusserst begehrt: Flugtickets von Moskau in die Stadt Wladikawkas an der Grenze zu Georgien etwa kosteten am Mittwoch über 750 Dollar – mehr als das Zehnfache des üblichen Preises.