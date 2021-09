Hype um CR7 - 35 Millionen Franken in 12 Stunden – Ronaldo-Trikot schlägt alle Rekorde

Nach 12 Jahren kehrt Cristiano Ronaldo zurück zu Manchester United. Zu diesem Club, wo seine internationale Karriere richtig in Fahrt kam. Mit der Nummer 7 entzückte Ronaldo die Fans im Old Trafford und die Marke CR7 hat längst Kultstatus. Daher war klar, dass der Portugiese nach seiner Rückkehr gerne wieder mit seiner Nummer spielen möchte. Dies war jedoch gar kein so leichtes Unterfangen, da der Uruguayer Edinson Cavani diese Nummer trug. Zudem erlaubte die Premier-League-Regeln keinen Nummer-Tausch, wenn es nicht zu einem Transfer eines Spielers kommt.

Trikotrekord eingestellt

Mit einem Antrag von den Red Devils konnte jedoch eine Ausnahme gemacht werden und der alte, neue Superstar konnte wieder seine Rückennummer erhalten. Nach Bekanntgabe der Rückennummer, bildete sich am Freitag eine riesige Warteschlange vor dem Old Trafford. Die Fans strömten zum Stadion, um zu den ersten zu gehören, mit dem neuen Ronaldo Trikot.

Auch Online war der CR7-Hype sehr gross. Lovethesales.com hat laut eigenen Angaben die Daten von 1000 Onlinehändler analysiert. Das ManUtd-Trikot mit der Nummer 7 hat rund 35 Millionen Franken Umsatz eingebracht – in nur 12 Stunden! So etwas gab es in der Premier League noch nie. Wegen der grossen Online-Nachfrage werden die Trikots vom Portugiesen laut Klubangaben erst Anfang Oktober an die Anhänger verschickt. Die Shirts von CR7 sind ausserdem beliebter als das Trikot von Lionel Messi. Das PSG-Trikot von dem Argentinier soll unter zehn Millionen mal verkauft worden sein.