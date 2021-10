Klinik Littenheid TG : 35 Personen wegen Zimmerbrand in Kinder- und Jugendstation evakuiert

Am Montagnachmittag ist in einem Zimmer der Privatklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Littenheid TG ein Feuer ausgebrochen. Rund drei Dutzend Personen konnten in Sicherheit gebracht werden, während rund 60 Einsatzkräfte das Feuer löschten.