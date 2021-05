Nach Krawallnacht - 35 Personen werden nach Sichtung von Videos angezeigt

Gewaltbereite Jugendliche haben sich am Freitagabend in St. Gallen mit der Polizei angelegt.

So auch bei den Krawallnächten in St. Gallen.

Karfreitag kam es in St. Gallen zu Scharmützeln zwischen krawallbereiten Personen und der Polizei. Daraufhin hat die Stadtpolizei St. Gallen mehrere Stunden Videomaterial gesichtet, wie das «Tagblatt» am Mittwoch berichtet. Aufgrund der Videos kam es zu 35 Anzeigen. Die Dossiers wurden an die Kantonspolizei St. Gallen übergeben.

Zu den Straftaten gehören etwa Flucht vor einer Polizeikontrolle, Sprengstoffdelikte, Drohung gegen Behörden oder Hinderung einer Amtshandlung. Am Karfreitag kam es in der Stadt St. Gallen zu Schäden in der Höhe von rund 50’000 Franken. Bereits eine Woche zuvor kam es zu Ausschreitungen mit Sachschäden in der Grössenordnung von 100’000 Franken.

Bei den nun kommunizierten 35 Anzeigen werde es wohl nicht bleiben. Die Polizei ermittelt weiter, es gibt noch zahlreiche erfasste Ereignisse, zu denen noch kein Täter ermittelt werden konnte.