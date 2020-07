Corona-Pandemie

350 Ärzte werfen Serbiens Regierung «völliges Versagen» vor

Serbische Ärzte werfen der Regierung des Landes Versagen beim Umgang mit der Corona-Pandemie vor. Zudem sollen die Behörden Daten verschleiert und Kritiker aus den Reihen der Ärzteschaft eingeschüchtert und bedroht haben.

Im Ausnahmezustand, den Vucic Mitte März verhängt hatte, hatten strikte Ausgangssperren gegolten. Mit dessen Aufhebung Anfang Mai war jedoch plötzlich alles wieder erlaubt, bis zu Fussballspielen vor 18’000 Zuschauern und Parties in Nachtclubs (im Bild: Red-Star-Fans am 10. Juni)

In ihrem offenen Brief warfen die serbischen Ärzte der Regierung von Präsident Aleksandar Vucic vor, die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu abrupt und vorschnell gelockert zu haben.

In Serbien starben 482 Patienten infolge der Covid-19-Erkrankung. Zehn von ihnen in den letzten 24 Stunden.

«Wir wenden uns an die Öffentlichkeit, weil wir keinen anderen Ausweg aus der Gesundheitskatastrophe sehen, in der sich unser Land befindet», schrieben die Mediziner in einem offenen Brief, den serbische Medien heute, Dienstag, veröffentlichten. In den letzten Wochen war die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus dramatisch gestiegen. Allein von Sonntag auf Montag registrierten die Behörden in dem Sieben-Millionen-Einwohner-Land 359 neue Fälle.