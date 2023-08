Pratteln: 350 Autos an der Street Parade der Polizei

350 Fahrzeuge hat die Baselbieter Polizei in der Nacht auf Sonntag kontrolliert. Dabei wurde ein Auto wegen technischer Änderungen sichergestellt.

Im Nachgang zur Street Parade in Zürich hat die Baselbieter Polizei am Samstagabend bis in den Sonntagmorgen hinein bei zwei statischen Verkehrskontrollen auf der Autobahn A2 bei Pratteln insgesamt 350 Fahrzeuge angehalten. Dabei stand die Fahrfähigkeit der Lenkenden im Fokus der Kontrolle.